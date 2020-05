Klant komt ’s avonds privéwinkelen

Voor hun modezaak is een webshop geen geschikt alternatief, vinden Daan en Chantal Buijze van Buijsse Mode in het Zuid-Hollandse Middelharnis. Persoonlijk contact staat bij hen hoog in het vaandel. Ze bedienen hun klanten nu met privéwinkelen en de modebox. Daarnaast treffen ze de nodige veiligheidsmaatregelen in de winkel.

Donderdagavond 12 maart 2020. Premier Rutte kondigt tijdens een persconferentie verscherpte maatregelen aan om de verspreiding van het virus Covid-19 in te dammen. Dat gaat vergezeld met een oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Daarvan ondervindt de retailer al snel de gevolgen. Klanten blijven weg. „Geen klanten betekent geen omzet”, zegt Chantal (34). „Die week zijn we nog volledig open geweest. Daarna alleen de middagen.” In die tijd „dendert” de omzet naar beneden met 100 procent, aldus Daan Buijze (51).

Vervolgens sluit de winkel voor veertien dagen. Chantal: „Voor supermarkten kwam er al snel een protocol voor hygiëne. Voor ons en andere winkels was het nog zoeken. Niet iedere consument –en ook wij als team niet– wist even goed met de hygiëneregels om te gaan.” Om de veiligheid van klanten en medewerkers te waarborgen, sluit het echtpaar de winkel.

Een grote klap omdat het lenteseizoen normaalgesproken de drukste tijd is. „Het modeseizoen begint half maart. Met het mooie weer in april zouden we anders goed verkopen. De behoefte aan kleding wordt ook minder doordat er geen feesten en etentjes meer zijn en mensen thuiswerken”, zegt Chantal Buijze.

Daar komt bij dat de zaak in 2020 wat te vieren heeft. „De winkel bestaat dit jaar 140 jaar. Begin maart viel ons jubileummagazine op de deurmat van duizenden huizen. Vervolgens waren we dicht.”

Plexiglas

Als brancheorganisatie INRetail met een protocol komt voor winkels, opent Buijze begin april weer de deuren. De nodige maatregelen zijn getroffen: plexiglas en afzethekjes zijn bij de kassa geplaatst. Op diverse plekken staat handgel. Door het 2000 vierkante meter tellende winkeloppervlak staan veel borden met de regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Sindsdien lopen de klanten „mondjesmaat” binnen, zegt het koppel. „We missen nog de zestigers en zeventigers. Terwijl veel van onze vaste klanten toch in die leeftijdsgroep zitten. Al zouden we straks weer naar buiten mogen en doen winkels alles wat ze kunnen doen, heeft die doelgroep dan ook het vertrouwen om het huis uit te gaan?” vraagt Chantal zich hardop af.

Warmhouden

Om het contact met klanten warm te houden, bellen medewerkers nu met klanten. De winkel plaatst berichten op sociale mediakanalen. Verder krijgt de consument gelegenheid voor ”privateshopping”: op afspraak in de avonduren helemaal alleen winkelen. Dat trekt mensen.

Een webwinkel heeft de kledingzaak uitsluitend voor lingerie en badmode, maar die wordt gerund door de fabrikant. „Persoonlijk contact met de klant en helpen met het samenstellen van kledingsets vinden wij belangrijk. Dat is niet te vervangen met een webshop. Al kan online winkelen wel een aanvulling zijn, bijvoorbeeld ter oriëntatie”, aldus het koppel. Ze verwachten daarom binnenkort een groot gedeelte van de collectie online aan te bieden.

Door de coronacrisis ziet de modebox van Buijze het licht. De klant kan een doos bestellen met zo’n tien artikelen. Daar kunnen diverse kledingsets voor allerlei draagmomenten mee worden samengesteld. „Dat vinden mensen leuk”, merkt Chantal.

Volgens Daan zou premier Rutte er goed aan doen mensen op te roepen om bij lokale ondernemers te kopen. „Plaatselijke ondernemers sponsoren bijvoorbeeld ook activiteiten van sportclubs, scholen en kerken. Dat zal minder worden als die ondernemers amper nog wat verdienen en mensen bij grote internationale ketens online bestellen. We moeten uiteraard ons gezonde verstand gebruiken en ons aan de regels houden. Maar de economie moet ook blijven draaien.”

Gegevens bedrijf

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommige profiteren. Deel 6 in een serie. Maandag deel 7.

Bedrijf & corona

Bedrijf: Buijsse Mode

Waar: Middelharnis

Activiteit: dames- en herenmode

Sinds: 1880

Aantal medewerkers: 45

Omzet: 30 procent minder dan normaal