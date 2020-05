Klant blijft witgoedhandel trouw

Witgoedspecialist Aangeenbrug Electro in Westkapelle draaide in de eerste weken van de coronacrisis tientallen procenten minder omzet. Sinds eind april trekt het weer wat aan. De bedrijfsleider is blij dat zijn trouwe klanten hem niet in de steek hebben gelaten. „Die solidariteit gaf ons een heel fijn gevoel.”

Vorig jaar openden ze een ruim opgezet gloednieuw bedrijfspand. De handel in wasmachines, koelkasten en ander witgoed Aangeenbrug Electro in het Zeeuwse Westkapelle had toen niet kunnen bevroeden dat de zaken na 15 maart dit jaar bijna stil zouden vallen als gevolg van de coronacrisis. „In die eerste weken na de aankondiging van de intelligente lockdown door premier Rutte op 15 maart, liep onze omzet met vijftig tot zestig procent terug”, vertelt bedrijfsleider Paul Aangeenbrug.

Zijn zaak verkoopt niet alleen apparaten, maar verzorgt ook het onderhoud aan witgoed bij een aantal grote recreatieparken en zorginstellingen in Zeeland. „De inkomsten uit die vakantieparken vielen van de ene op de andere dag weg”, aldus Aangeenbrug. „De zorginstellingen stelden regulier onderhoud uit en belden ons alleen nog voor spoedklussen. Gelukkig hebben we heel veel steun gekregen van onze particuliere klanten. We hebben de zaak gewoon open gehouden en zijn hen blijven bezoeken voor spoedeisend reparatiewerk. Daar waren ze erg blij mee.”

Anoniem

De trouw van zijn klanten, merkte hij ook aan andere dingen. „Dan hadden ze bijvoorbeeld op internet een product opgezocht en besloten ze uiteindelijk bewust om dat toch bij ons te kopen, nadat ze ons gevraagd hadden of wij het ook in ons assortiment hadden. Ze kochten dan toch liever bij een winkel met persoonlijke service dan bij een anoniem internetbedrijf. Dat gaf ons een heel fijn gevoel.”

De eigen webshop van Aangeenbrug is ook veel vaker bezocht dan vóór de crisis, zegt hij. „Klanten die gewoonlijk onze showroom bezochten informeren nu telefonisch naar een product en regelen hun aankoop dan verder via de webshop.”

Paul Aangeenbrug weet nu al dat zijn jaaromzet een stuk lager zal uitvallen dan begroot. Maar nu er sinds eind april, begin mei weer wat meer klanten in de zaakkomen, denkt hij dat zijn bedrijf wel zal overleven en een redelijke jaaromzet zal kunnen halen.

„De horeca is veel verder van huis. We blijven optimistisch, al zal ik niet meer de omzet halen van vóór de crisis. Ik heb veel steun gehad aan mijn team, dat echt heel goed meedacht en meeleefde. Iedereen had uiteindelijk maar één doel voor ogen: de zaak draaiende houden.”

Er waren momenten dat hij zich afvroeg: wat nu? „De eerste periode zijn we als bedrijf vrij goed doorgekomen, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid.” Verder zag de ondernemer zich genoodzaakt om te bezuinigen, bijvoorbeeld op advertenties. Hij betreurt het dat hij „noodgedwongen” een nieuwe medewerker die hij vóór de crisis had aangenomen, in diens proeftijd „moest laten gaan.”

Op privé-uitgaven besparen, vond hij niet zo moeilijk. „Dat ging eigenlijk bijna vanzelf; een keertje funshoppen bij een tuincentrum of uit eten gaan was toch niet mogelijk, want alles was dicht.”

Best wennen

Voor zijn team van zes monteurs waren de coronamaatregelen ook best wel wennen. Vanwege het verplicht anderhalve meter afstand houden mochten ze niet langer met twee man in één bestelauto als ze ergens een apparaat moesten afleveren of herstellen. „Ze rijden nu met twee auto’s achter elkaar naar de klant.”

De enige producten die Paul Aangeenbrug vooral in het begin van de lockdown volop bleef verkopen, en waar zelfs opeens méér vraag naar was, waren koelkasten en vrieskisten. „Dat zal zeker met het hamsteren te maken hebben gehad.”

Gegevens onderneming

De coronacrisis pakt verschillend uit voor bedrijven. Veel ondernemers ondervinden schade, sommige profiteren. Deel 7 in een serie. Zaterdag deel 8.

serie

Bedrijf & corona

Naam: Aangeenbrug Electro

Plaats: Westkapelle

Sinds: 1993

Activiteit: verkoop van en reparatie aan witgoed

Aantal medewerkers: 12

Gevolg coronacrisis: Eerst 50 tot 60, nu 25 tot 30 procent minder omzet