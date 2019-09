‘Klachtenafhandeling aanbesteding moet anders’

De overheid moet een onafhankelijke instantie optuigen voor afhandeling van klachten over aanbestedingen. Ondernemers lopen vaak tegen problemen aan bij het binnenhalen van opdrachten bij de overheid, maar klagen daarover levert nu vaak niets op, stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Negen op de tien aanbestedende instanties, zoals waterschappen of provincies, hebben een eigen klachtenloket. Volgens de werkgevers functioneren die nu slecht. „Wij hebben talloze voorbeelden van ondernemers die een klacht indienen over de procedure of de voorwaarden in de aanbesteding, maar pas een reactie krijgen ná de gunning, als er niks meer aan te doen is”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. „En als een advies van het klachtenloket al op tijd is, trekken aanbestedende diensten zich daar vaak weinig van aan.”

Volgens de brancheverenigingen durft 70 procent van de ondernemers nu helemaal geen klacht in te dienen uit vrees daarna niet meer aan de bak te komen, omdat het de aanbestedende dienst zelf is die ze in behandeling neemt. Plannen van staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer ter verbetering noemen ze „een farce”.