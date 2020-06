‘Klacht tegen netwerkbeheerder TenneT over storing kan wel’

Een afnemer van energie kan een klacht over een stroomstoring indienen tegen landelijk netwerkbeheerder TenneT, ook al was er geen rechtstreekse contractuele relatie. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Hij gaat daarmee in tegen een besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die een klacht van papierfabrikant Crown Van Gelder uit Velsen naar aanleiding van een grootschalige stroomstoring in 2015 niet-ontvankelijk had verklaard.

Door de uitval van een door TenneT beheerd verdeelstation in Diemen op 27 maart 2015 zat een groot deel van Noord-Holland en een klein deel van de Flevoland enkele uren zonder stroom. De papierfabriek van Crown Van Gelder, dat energie afnam via Liander, viel stil door de storing en wil de schade vergoed zien.

Crown Van Gelder wilde dat de ACM vaststelde dat TenneT zijn verplichtingen niet was nagekomen, maar de toezichthouder deed dat niet met het argument dat het bedrijf geen rechtstreekse band heeft met de netbeheerder. De zaak kwam voor de rechter, waarop het College van Beroep voor het bedrijfsleven het EU-hof om uitleg van de regels vroeg.

Advocaat-generaal Giovanni Pitruzzella stelt nu dat een eindafnemer in dit soort gevallen wel degelijk het recht heeft een klacht in te dienen. De rechters in Luxemburg volgen dergelijke adviezen veelal.