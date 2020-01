Klacht over gunning Duits miljardencontract aan Damen

Een Duits consortium heeft zijn beklag gedaan over de eerdere gunning van een miljardencontract van de Duitse marine aan een Nederlands syndicaat onder leiding van Damen Shipyards. De Duitse bedrijven, waaronder staalmaker Thyssenkrupp, hebben „ernstige twijfels” over de rechtmatigheid van die beslissing en beloofden alle juridische mogelijkheden uit te putten om hun gelijk aan te tonen.

Half januari werd bekend dat het Damen-consortium de opdracht voor het bouwen van vier fregatten had binnengesleept. Met de bouw van de marineschepen MKS 180 is een bedrag van 5,3 miljard euro gemoeid. Het is de grootste Duitse marine-aankoop ooit.

Het marineschip MKS 180 zal gebouwd worden bij Blohm + Voss in Hamburg onder leiding van Damen en met hulp van het Franse defensie- en technologieconcern Thales. Het besluit van de regering is nog niet definitief. Het Duitse parlement moet nog zijn goedkeuring geven.

Volgens Thyssenkrupp staan door het mislopen van de opdracht meer dan 1000 banen op het spel. Verder refereerde de onderneming aan de eerdere overname van Duitse scheepswerven in 2004 op verzoek van de federale overheid. „Het is nu aan politici om ons te vertellen wat voor toekomst ze zien voor de scheepswerven”, aldus de klagers.