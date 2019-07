Klaas Knot: Trek huur- en koop van huis fiscaal gelijk

Europese landen moeten streven naar een fiscaal stelsel dat huizenbezit niet bevoordeelt ten opzichte van de huur van een woning. Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), tijdens een bijeenkomst in Litouwen.

Het is niet voor het eerst dat Knot een pleidooi houdt om fiscale voordelen voor eigenwoningbezit, zoals de hypotheekrenteaftrek, tot het verleden te laten behoren. Knot stipt dit punt vaker aan, mede omdat Nederland een relatief hoge hypotheekschuld heeft. Volgens de DNB-preses is het effect van de volatiele huizenmarkten op de financiƫle stabiliteit en op de macro-economische stabiliteit en prestaties aanzienlijk.

Knot zei overigens ietwat verbaasd te zijn dat hij als hoofd van DNB juist in Litouwen over de huizenmarkt mocht speechen. Nederland voert volgens Knot het meest ruimhartige beleid van alle Europese landen met het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning afgezet tegen de waarde. Dat is nu 100 procent, waar dat in Litouwen 85 procent is. Verder schafte de Baltische staat in 2009 al de regeling voor hypotheekrenteaftrek af.