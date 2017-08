Kippenhouders willen schade op NVWA verhalen

$lead

Kippenboeren willen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aansprakelijk stellen voor de schade die zij lijden door het eierschandaal, meldt het AD. Die schade loopt in de miljoenen. Niet alleen doordat tientallen kippenbedrijven voorlopig op slot blijven, miljoenen eieren worden vernietigd en kippen geruimd.

„Het gebrekkige optreden van de NVWA heeft het probleem veel en veel groter gemaakt dan nodig was geweest”, zegt Hugo Bens van de pluimveehoudersvakgroep van LTO. De inspectie heeft volgens de kippenboeren veel te laat ingegrepen.

De boeren verwijten de NVWA ook de verwarring die deze week ontstond over de veiligheid van eieren. In Nieuwsuur zei de plaatsvervangend topman dinsdagavond dat mensen beter even geen eitje konden eten. De volgende ochtend kwam de voedselwaakhond daarop terug.