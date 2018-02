Kippen en kinderen: mooie combinatie voor agrarische kinderopvang

Spelende kinderen maken Frieda Esveld (34) iedere dag weer enthousiast. Zij heeft het kinderdagverblijf; ‘boer Evert’, haar man, de kippen. Samen geven ze kinderen een bijzondere ervaring op de christelijke agrarische kinderopvang Kukelekú.

Als kind zei ik altijd dat ik met dieren of met kinderen wilde werken. Nu heb ik een mooie combinatie. Iedere dag zijn hier zo’n 35 kinderen. Op ons pluimveebedrijf in Putten brengen we spelenderwijs kinderen in contact met dieren. Zo leren ze dat eieren bij de kip vandaan komen en niet in de supermarkt worden gemaakt. Regelmatig gaan we met de bakfiets eropuit en rijden dan naar bijvoorbeeld een melkveehouder in de buurt. Of we gaan lammetjes kijken. De kinderen komen altijd terug met leuke verhalen.

Ik heb vijf jaar als dierenartsassistente gewerkt voordat ik op kinderopvang overstapte. Evert heeft de boerderij overgenomen van zijn ouders. Na ons trouwen hebben we de mogelijkheden bekeken waarbij ik thuis op de boerderij kon komen werken. Kinderopvang kwam op ons pad toen we een artikel van de Verenigde Agrarische Kinderopvang lazen in een vakblad. We zijn bij een paar bedrijven gaan kijken en werden zo enthousiast dat we zijn gestart. Ik heb een basistraining voor ondernemen en de mbo-opleiding voor kinderopvang gevolgd. In de verbouwde kippenstal hebben we het kinderdagverblijf gemaakt. Inmiddels heb ik vijftien groepsleidsters in dienst en allemaal hebben ze wel iets met dieren of met het buitenleven.

Bolderkar

Het is leuk om jaren later een kind tegen te komen dat zich nog herinnert dat hij met boer Evert mee op pad mocht in de bolderkar. Ik wil hen stimuleren om later buiten te blijven spelen, want in deze tijd zitten kinderen veel achter de televisie en de computer. We merken dat kinderen lekkerder in hun vel zitten als ze buiten hebben gespeeld.

Kukelekú is een christelijk kinderdagverblijf en onze identiteit is verweven in de dagelijkse activiteiten.

De groepsleidsters bidden en danken voor en na de maaltijd, zingen christelijke kinderliedjes en lezen met de peuters uit de peuterbijbel. We vertellen hun hoe het komt dat alles in de natuur groeit en bloeit.

Een eigen zaak vraagt veel van je. Wij hebben er zelfs twee. Hoeveel uren ik in Kukelekú steek, weet ik niet precies. Maar het voelt lang niet altijd als werken. Mijn eigen kinderen genieten van de boerderij en spelen graag in de hooibalenschuur. Vriendjes die met hen mee komen, zie of hoor je niet. Onze jongste zoon van elf maanden gaat zelf ook naar de opvang.

Mijn werk is voor een groot deel verweven met mijn privéleven omdat ik met mijn gezin naast het kinderdagverblijf woon. Het heeft z’n voordeel om snel in de buurt te zijn. Ik kan mijn eigen tijd indelen en als ik overdag een keer extra tijd aan mijn eigen kinderen wil besteden, kan dat. Evert en ik verbinden de twee bedrijven. Als we op het land de mais erafhalen, betrekken we de kinderen erbij.

Er komt veel administratie en regelgeving bij kijken. Zo mag er niet te veel wisseling zijn tussen leidsters. Ook zegt de wet hoeveel kinderen we mogen hebben per leidster en hoeveel vierkante meter binnen- en buitenruimte er per kind moet zijn. Een oudercommissie is ook verplicht. We krijgen jaarlijks controles van de GGD. Voedsel, hygiëne en veiligheid vinden we belangrijk. De kinderen krijgen aparte laarsjes en overalls aan als ze naar de kippen gaan. Dit om besmettelijke ziekten, zoals vogelgriep, te voorkomen.

Cursusavond

Voor ons staat het waarborgen van kwaliteit voorop. Het aanbod zou ik in de toekomst nog kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld een kapper of cursusavonden voor ouders; ik probeer in te spelen op hun wensen.

Loopbaan Frieda Esveld

Frieda Esveld-den Besten groeide op in Vianen en werkte ruim vijf jaar als dierenartsassistente. In 2006 trouwt ze met de Puttense pluimveehouder Evert Esveld. Samen verbouwen ze in 2012 een kippenstal van boerderij Donkersgoed tot een kinderdagverblijf. De boerderij is sinds 1846 in bezit van de familie Esveld. Het pluimveebedrijf bestaat uit twee stallen waarin biologische legkippen worden gehouden. De christelijke agrarische kinderopvang Kukelekú biedt vijf dagen per week opvang voor baby’s en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Evert en Frieda hebben drie kinderen.