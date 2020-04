Kinderkledingmerk Tumble ’n Dry na bankroet zonder winkels verder

Kinderkledingmerk Tumble ‘n Dry gaat na een bankroet zonder zijn eigen winkels verder. Door de coronamaatregelen was een groot deel van de inkomsten van Tumble ‘n Dry weggevallen. Alleen de webshop en de twee outletverkooppunten in Lelystad en Roosendaal blijven na de doorstart bestaan.

Tumble ’n Dry richt zich op kinderen tot 14 jaar. Het merk ligt bij diverse winkels in de schappen, bijvoorbeeld bij de Bijenkorf. Het bedrijf baatte daarnaast eigen winkels uit in Amersfoort, Amstelveen, Maastricht, Eindhoven, Haarlem, Utrecht en Tilburg. Door het faillissement raken ongeveer zestig mensen hun baan kwijt. „Om succesvol te blijven als merk moeten we focus aanbrengen”, legt algemeen directeur Fleur Engelberts uit.