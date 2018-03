„Kinderarbeid voor auto’s en elektronica”

Veel auto’s en elektrische apparaten hadden niet gemaakt kunnen worden zonder kinderarbeid. Dat stelt hulporganisatie Terre des Hommes die onderzoek deed naar het delven van mica. Bij de winning van dat mineraal met glimmende, hittebestendige en isolerende eigenschappen worden veel kinderen ingezet. Mica wordt gebruikt voor ieder product waar een printplaat in zit, maar ook voor bijvoorbeeld bepaalde autolakken.

De elektronica-industrie, waar Terre des Hommes ook auto-elektronica in meetelt, neemt ruim een kwart van de wereldwijde micaproductie af. De verf- en coatingindustrie bijna net zoveel. Veel bedrijven beseffen echter niet dat er mica in hun producten zit of hebben geen weet van hoe het mineraal gewonnen wordt.

Het soort mica dat in elektronica wordt gebruikt wordt door de allerarmsten in landen als India, Madagascar, China, Sri Lanka, Pakistan en Brazilië gewonnen. Bij de arbeidsintensieve winning worden ook veel kinderen ingezet, die een grote kans op longziekten hebben door het fijnstof dat vrijkomt bij het loshameren van de mica.

Er is wel een alternatief in synthetische mica. Dat wordt echter vooral in cosmetica gebruikt en vormt ongeveer een tiende van de totale micamarkt.

Terre des Hommes wil dat bedrijven beter opletten waar hun mica vandaan komt en hoe het gewonnen wordt. Ook overheden moeten optreden tegen kinderarbeid.