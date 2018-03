Kim Dotcom wil Obama horen in Megaupload-zaak

Internetondernemer Kim Dotcom wil de Amerikaanse oud-president Barack Obama laten horen in de schadezaak rond zijn bedrijf Megaupload. Dat zou moeten gebeuren als Obama deze week Nieuw-Zeeland toch al bezoekt. Dotcom eist ongeveer 10 miljard dollar van de Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse autoriteiten omdat zijn bedrijf naar eigen zeggen kapot is gemaakt. Ook is zijn vrijheid al zeven jaar ingeperkt.

Megaupload, een dienst waar gebruikers bestanden in de cloud konden opslaan, werd in 2012 op verzoek van de Verenigde Staten aangepakt. Het bedrijf zou op grote schaal copyright schenden en ook gebruikt worden om geld wit te wassen. De van oorsprong Duitse Dotcom en de andere directeuren van Megaupload, waaronder een Nederlander, werden opgepakt.

Dotcom heeft zijn uitlevering aan de VS tot nu toe met succes aangevochten. Volgens hem is de zaak tegen hem politiek gemotiveerd. „De regering Obama moest van Hollywood harder optreden tegen copyrightschendingen. Wij waren het perfecte slachtoffer: succesvol, in de aandacht en buiten de VS gevestigd.”