Kijkshop-app KijkBijMij doet het weer

De vorig jaar door het inmiddels failliete Kijkshop geïntroduceerde app KijkBijMij werkt weer. Via de app kunnen artikelen worden gekocht, maar KijkBijMij overweegt ook nieuwe winkels te openen.

KijkBijMij werd vorig jaar gelanceerd als nieuw concept. Via de app kunnen consumenten elkaar live via video koopadvies geven in ruil voor een commissie.

Het Zweedse bedrijf The One, dat tot het bankroet eigenaar was van Kijkshop, had al eerder aangegeven dat door dat faillissement gedupeerde klanten een claim konden indienen via KijkBijMij. Ook dat is nu mogelijk.