„Kijk voorbij de einddatum Energieakkoord”

Partijen moeten meer doen voor het milieu dan de extra maatregelen die zijn voorgesteld om aan de afspraken van het Energieakkoord te voldoen. Daarvoor pleiten Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Volgens de milieuorganisaties moet voorbij de einddata van het akkoord worden gekeken.

De opstellers zijn het eens geworden over extra maatregelen om aan de duurzaamheidsdoelen te voldoen. Zo komt er een omgekeerde bewijslast voor bedrijven en wordt er meer haast gemaakt met een aantal projecten voor windmolens op land. Het is volgens de milieuorganisaties van belang dat deze extra maatregelen snel in werking treden. Dan nog zijn de doelen alleen haalbaar als „alles mee zit”, zo waarschuwen ze.

Het versneld sluiten van de kolencentrales wordt de meest logische maatregel genoemd om de CO2-uitstoot te verminderen. Volgens de milieuclubs dit levert in één klap 11 procent CO2-besparing op.