Kifid: veel klachten met schikking opgelost

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft vorig jaar bijna de helft van de klachten opgelost door bemiddeling en schikking. In totaal behandelde Kifid 2922 klachten van consumenten die een geschil hadden met hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverleners.

Volgens Kifid werd bij 46 procent van de klachten een oplossing gevonden tot tevredenheid van consument en financiële dienstverlener. In ruim 1100 financiële klachtzaken is een uitspraak gedaan. Daarbij is de consument in bijna 200 zaken deels of geheel in het gelijk gesteld; in ruim 900 zaken was de klacht van de consument ongegrond.

Traditioneel leveren schadeverzekeringen het grootste aantal klachten op: 38 procent van het totaal. Op de tweede plaats volgen hypotheekklachten met 27 procent, op enige afstand gevolgd door klachten over levensverzekeringen met 16 procent. Behandelde klachten over bankzaken en beleggingszaken hadden in 2018 een aandeel van respectievelijk 14 procent en 5 procent, aldus Kifid.

Het aantal behandelde klachten bleef vorig jaar redelijk stabiel, want de afgelopen jaren schommelt dit cijfer rond de 3000.

Kifid blijft inzetten op bemiddelen en schikken. „Aanvaardbare behandeltijden staan zonder meer voorop. Verder willen we het ondernemersloket verbreden en op de ingeslagen weg door met de klachtafhandeling van beleggingsverzekeringen. Wat mij betreft maken we ook een slag in het opschrijven van onze uitspraken in begrijpelijker taal”, aldus Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie en algemeen directeur van Kifid.