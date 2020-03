Kifid schort alle zittingen op tot 6 april vanwege coronavirus

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft alle zittingen vanaf dinsdag tot 6 april opgeschort vanwege de coronacrisis. De sessies worden op een later moment opnieuw gepland in overleg met betrokken consumenten en financiële dienstverleners.

In de tussentijd zet Kifid schriftelijke procedures in de behandeling van klachten gewoon voort. Het instituut waarschuwt wel dat de aangepaste werkwijze gevolgen kan hebben voor de behandeltijd van klachten.

Het Kifid behandelt klachten van consumenten over een financieel product of dienst van de bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener. Met zijn geschilbeslechting biedt het een alternatief voor een gang naar de rechter.