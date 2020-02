Kifid: schade door beroving vóór hasjdeal wel gedekt

Verzekeraar Univé moet de schade als gevolg van een beroving vergoeden, ook als dat geld bedoeld was voor een hasjdeal. Dat stelt de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in een zaak van een vrouw van wie haar zoon was overvallen voordat hij een hasjdeal wilde sluiten.

De zoon had een afspraak gemaakt, een auto gehuurd en geld gepind voor de hasjdeal. Die deal ging niet door omdat hij daarvoor al was beroofd. De vrouw had vervolgens een claim ingediend van 2500 euro bij Univé op haar woonverzekering, waar volgens de polisvoorwaarden ook berovingen onder vallen. Univé wilde de schade niet vergoeden omdat deze zou zijn ontstaan bij illegale activiteiten.

De Geschillencommissie oordeelt nu dat een voorbereidingshandeling voor drugshandel alleen strafbaar is als het gaat om harddrugs. In deze zaak gaat het om hasj die in de Opiumwet staat vermeld als softdrug. De handeling van de zoon is niet in strijd met de wet en volgens het instituut in die zin niet aan te merken als illegaal. De schade als gevolg van beroving dient de verzekeraar in deze situatie dus te voldoen, aldus Kifid.

De commissie maakt met de bindende uitspraak duidelijk ervan bewust te zijn dat het voorbereiden van een hasjdeal in de volksmond een maatschappelijk ongewenste praktijk is. Iets wat in de volksmond ‘illegaal’ wordt genoemd is daarmee nog niet feitelijk of juridisch illegaal, verklaart het instituut.