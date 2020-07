Kifid rondt in eerste halfjaar 75 klachten over woekerpolissen af

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft het afgelopen half jaar 75 klachten over woekerpolissen afgerond. Voor een derde hiervan is door bemiddeling een oplossing gevonden tot tevredenheid van consumenten en verzekeraar. In 43 zaken heeft de geschillencommissie uitspraak gedaan.

Beleggingsverzekeringen, ook wel woekerpolissen, vormen een slepende kwestie waarbij veel klanten zich gedupeerd voelen. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Nog altijd ontvangt Kifid nieuwe klachten. Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een klacht over een woekerpolis in bij Kifid.

Er liggen nog meer dan 600 klachten over woekerpolissen op de plank bij Kifid. „Bij de start van de aanpak voor de behandeling van beleggingsverzekeringsklachten in april 2018 was de voorraad nog 827”, zegt Eveline Ruinaard, voorzitter van de geschillencommissie. In drie jaar tijd heeft het financiële klachteninstituut meer dan 400 zaken afgerond.