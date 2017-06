Kifid geeft klagers over renteopslag gelijk

ABN AMRO en ING hebben in twee afzonderlijke gevallen in 2009 ten onrechte de renteopslag op een hypotheek verhoogd. Zij werden daarvoor donderdag door klachteninstituut Kifid op de vingers getikt. De banken moeten de twee klagers de te veel betaalde rente terugbetalen.

Volgens de geschillencommissie was het de consumenten vooraf onvoldoende duidelijk gemaakt onder „welke omstandigheden, volgens welke mechanismen en in welke mate” de opslag voor de rente kon worden gewijzigd. Ook zouden de consumenten te laat zijn geïnformeerd over de renteopslag. Daardoor was het vrijwel onmogelijk om nog over te stappen naar een andere hypotheekaanbieder.

De uitspraak in de klacht tegen ABN AMRO is niet-bindend. Bij ING is wel sprake van een bindende uitspraak. Voor beide uitspraken geldt dat partijen binnen zes weken beroep kunnen aantekenen. Voor de niet-bindende uitspraak geldt dat de zaak ook aan de rechter kan worden voorgelegd.