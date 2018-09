Kifid: dertig dagen is geen maand

Nationale-Nederlanden (NN Group) moet alsnog de volledige som van een levensverzekering uitkeren, ondanks dat nooit is voldaan aan oproepen om een achterstallige premie alsnog te voldoen. De verzekeraar had in de herinneringsbrief hiervoor een termijn van dertig dagen gegeven, maar daar had volgens de wet ‘een maand’ moeten staan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid.

NN had bij het overlijden van iemands zus in 2016 maar 41.000 euro uitgekeerd en niet de afgesproken ruim 88.000 euro. Het bleek dat de verzekering in 2015 premievrij was gemaakt vanwege een achterstand in de premiebetaling. Er waren drie herinneringsbrieven gestuurd, maar daar was nooit gehoor aan gegeven.

De commissie stelt dat de consument toch recht heeft op het hele bedrag, aangezien NN ‘een maand’ verkeerd vertaalde. Door die vormfout heeft de verzekeraar niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht. De wettelijke term ‘een maand’ zou tenminste 30,4 dagen moeten bedragen.

De nog niet betaalde premies moeten wel van het geld worden afgetrokken waardoor de consument nog een kleine 44.000 euro tegoed heeft.