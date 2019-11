Kiadis Pharma keldert op Beursplein 5

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma werd woensdag keihard afgestraft op het Damrak na aankondiging per direct te stoppen met de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel. De Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers verwerkten uitspraken van president Donald Trump, die geen nieuwe details gaf over de aanstaande handelsdeal met China. Trump dreigde daarnaast met hogere tarieven als Peking niet akkoord gaat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 598,13 punten. De hoofdindex bereikte een dag eerder voor het eerst sinds 24 mei 2001 de 600 puntengrens. De MidKap zakte 0,8 procent tot 897,39 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven zag Kiadis Pharma ruim 35 procent aan beurswaarde verdampen. Het bedrijf staakt de ontwikkeling van zijn geneesmiddel dat was bedoeld voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiƫnten. NIBC verlaagde het advies naar verkopen. Kiadis verloor sinds eind mei tot woensdag al 80 procent van zijn beurswaarde.

ABN AMRO (min 3,2 procent) was hekkensluiter bij de hoofdfondsen. De bank zag de kwartaalwinst sterker dalen dan verwacht, maar wist de rente-inkomsten stabiel te houden ondanks het ongunstige renteklimaat. ABN AMRO beloofde geen negatieve spaarrente in rekening te brengen voor tegoeden tot 100.000 euro. De bank denkt verder dat er verdere actie nodig is om aan alle regelgeving rond witwassen te voldoen.

Sterkste stijger in de AEX was zorgtechnologiebedrijf Philips met een winst van 1 procent. In de MidKap sloot roestvrijstaalmaker Aperam de rij met een verlies van 3,3 procent na een adviesverlaging door Citi. Beursintermediair Flow Traders ging aan kop met een plus van 1,4 procent.

In Londen ging Tullow Oil 20 procent onderuit. Het Britse olieconcern verlaagde zijn productieverwachtingen voor dit jaar. De Britse luchtvaartmaatschappij Wizz Air daalde 2,5 procent na publicatie van de halfjaarcijfers.

De euro was 1,1002 dollar waard, tegen 1,1015 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 56,51 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 61,61 dollar.