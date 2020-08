Kiadis begint onderzoek voor behandeling Covid-19

Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma start met partners een onderzoek naar de behandeling van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde Natural Killer-cellen (NK-cellen), grote witte bloedlichamen die de eerste verdedigingslinie in het menselijk afweersysteem vormen tegen kankercellen en infecties.

Kiadis gaat samen met Erasmus MC, Universiteit Utrecht, Sanquin Bloedvoorziening en de Nederlandse bedrijven Viroclinics en Harbour BioMed Netherlands, onderzoek doen naar de werking van de NK-cellen van Kiadis tegen het coronavirus. Daarbij zal onder andere onderzoek worden gedaan naar hoe de cellen kunnen worden gecombineerd met al eerder ontdekte antilichamen tegen het coronavirus.

In eerdere Kiadis-onderzoeksprogramma’s is volgens de biotechnoloog de „krachtige werking” van de NK-cellen van Kiadis aangetoond tegen diverse virale, schimmel- en bacteriële infecties in het bloed, de longen en het centrale zenuwstelsel van ernstig zieke patiënten met kanker.