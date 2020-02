Kia staakt deel productie Korea nu Chinese fabrieken heropenen

Autoconcern Kia Motors heeft een deel van zijn productie in Zuid-Korea opgeschort vanwege een tekort aan onderdelen door het nieuwe coronavirus. Het nieuws komt op een moment dat in China juist weer diverse fabrieken opengaan na een wekenlange sluiting in verband met de virusuitbraak.

Kia is niet de eerste autobouwer die in de problemen komt door bevoorradingsproblemen. Vorige week besloot zusterbedrijf Hyundai al om de Zuid-Koreaanse productie tijdelijk te staken omdat bepaalde onderdelen niet meer werden geleverd. Die onderdelen worden normaal in China gemaakt, maar in dat land liggen al sinds eind vorige maand veel fabrieken stil.

In diverse Chinese kantoren en fabrieken gingen de eerste werknemers maandag weer aan het werk. Elektronicareus Samsung heeft bijvoorbeeld een Chinese fabriek voor huishoudelijke apparaten opnieuw opgestart. Autofabrikanten Tesla, Daimler en Ford Motor hadden eveneens aangekondigd dat ze bepaalde productie weer wilden hervatten. Sommige Chinese fabrieken bleven de afgelopen tijd overigens gewoon doorwerken, en andere productielocaties liggen waarschijnlijk nog een tijd stil.