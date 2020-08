KHN: vier feestjes in veilige horeca in plaats van thuis

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met de waardering en complimenten van het kabinet voor de inspanningen om een veilige uitgaansomgeving te bieden in de coronacrisis. Volgens algemeen directeur Dirk Beljaarts laten de cijfers zien dat het aantal besmettingen met corona in de horeca erg laag ligt. Dat pleit volgens hem dan ook voor het advies van het kabinet om thuis geen feestjes en borrels te organiseren, maar voor de horeca te kiezen, waar een beschermde omgeving wordt geboden.

„De horeca is een veilige plek om uit te gaan. Als je feest, doe dat dan in de horeca. Ik ben trots op de erkenning voor het serieuze werk dat de horeca doet tegen het coronavirus”, aldus Beljaarts. Volgens premier Mark Rutte is daar namelijk meer ruimte en hebben mensen een vaste zitplaats, waardoor de 1,5 meter beter is te handhaven.

De KHN-directeur spreekt wel zijn zorgen uit over ondernemers in de catering en nachthoreca, zoals discotheken en clubs. Zij hebben het volgens Beljaarts nog steeds moeilijk. Rutte zei niet optimistisch te zijn dat nachtclubs per 1 september weer open kunnen zoals aanvankelijk was aangekondigd als de omstandigheden zich goed ontwikkelen.