KHN: kort geding toont onbegrip, gang naar rechter begrijpelijk

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) toont het kort geding van Haagse horeca-ondernemers over het kunnen openblijven van hun zaken het „onbegrip in de sector”. KHN begrijpt verder de teleurstelling onder de ondernemers nadat de rechtbank in Den Haag dinsdag besloot dat de horeca dicht moet blijven. Dat zegt de branchevereniging in een reactie.

De branchevereniging is inhoudelijk verder niet betrokken bij het kort geding. Wel benadrukt KHN dat een gedegen wetenschappelijke onderbouwing voor besmettingen in de horeca vanuit het kabinet ontbreekt. KHN noemt het „begrijpelijk” dat ondernemers een gang naar de rechter hebben gezocht.

KHN riep al eerder het kabinet op om de routekaart die het kabinet onlangs presenteerde aan te vullen met „sectorspecifieke slimme maatregelen per bedrijf die effect sorteren”. „Zo hoeft er niet onnodig ingegrepen te worden in bedrijven waar geen besmettingsproblemen zijn”, aldus KHN. Samen met MKB-Nederland en VNO-NCW is de branchevereniging hierover in gesprek met het kabinet.

Meer dan zestig horecaondernemers sloten zich aan bij het kort geding van de Haagse bodega De Posthoorn om open te mogen blijven. Het kabinet besloot vorige week in een nieuw pakket maatregelen om het coronavirus terug te dringen dat restaurants, lunchrooms en cafés een maand de deuren moeten sluiten. Afhaal blijft wel mogelijk. Via de rechter wilden de horecaondernemers deze maatregel van tafel. Zij vrezen voor hun voortbestaan. De rechtbank Den Haag ging daar echter niet in mee en wees de vorderingen af. De toelichting op de uitspraak volgt over twee weken.