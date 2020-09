KHN: grote klappen in hotelsector volgen nog

De hotelesector wordt door de coronacrisis ongekend hard geraakt. Dat concludeert Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die waarschuwt voor de grote klap die nog zal volgen. Veel hoteliers staan volgens de branchevereniging voor „zeer moeilijke keuzes” als het gaat om ontslagen of bedrijfsbeëindiging.

Hotels hebben hun deuren eerder dit jaar niet hoeven sluiten, maar tijdens de lockdownperiode kwamen er nauwelijks gasten. De bezettingsgraad en omzet waren volgens KHN nihil. Ook de omzet van de afgelopen drie maanden is niet te vergelijken met voorgaande jaren. „Waar veel hotels aan de Nederlandse kust en de traditionele binnenlandse toeristische bestemmingen deze zomer een redelijk tot goed seizoen draaiden, duikt de hotelsector landelijk steeds meer in de rode cijfers”, aldus de organisatie.

De komende maanden zien er volgens KHN ook niet rooskleurig uit. Sinds juni is de bezittingsgraad amper 60 tot 70 procent. In de grote steden en vooral Amsterdam ligt dat rond de 25 procent. Het vakantieseizoen is voorbij, dus er zullen minder binnenlandse toeristen komen. En doordat veel zakelijke evenementen en congressen zijn afgelast, zijn er nauwelijks zakelijke reizigers.

De verwachting is dat eind dit jaar begin volgend jaar grote klappen zullen vallen in de horeca. „De faillissementen beginnen pas net”, aldus KHN. In eerste instantie zijn het vooral ondernemers die zelf stoppen met hun bedrijf, maar als de schuldeisers zich straks gaan melden om de uitgestelde betalingen te innen, dan kan het volgens de branchevereniging ineens hard gaan en zullen veel hotels hun deuren moeten sluiten. Een en ander hangt ook af van overheidssteun.

KHN-directeur Dirk Beljaarts vindt het belangrijk om optimistisch te blijven. „Mensen houden de behoefte om te reizen en om gezelligheid in de horeca op te zoeken, al is het de vraag wanneer landen toerisme weer actief promoten, grootschalige evenementen en congressen weer zullen plaatsvinden en het consumentenvertrouwen toeneemt.”

Beljaarts verwacht dat de omzet van de sector op zijn vroegst in 2022 weer op niveau is. Om de sector de komende periode te laten overleven, vraagt KHN om meer maatregelen. Het gaat onder meer om de tegemoetkomingen voor vaste lasten van grotere hotelondernemingen. Verder rept de organisatie over kwijtschelding, schuldverlichting en fiscale steun. Dergelijke plannen zullen volgens KHN op Prinsjesdag bekend moeten worden gemaakt.