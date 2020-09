KHN: geen lichtpuntjes voor ondernemers met disco’s en nachtclubs

Er zijn geen lichtpuntjes voor ondernemers met discotheken en nachtclubs nu het kabinet heeft besloten dat die uitgaansgelegenheden voorlopig nog niet open mogen. Dat zei algemeen directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op het nieuws. Volgens minister-president Mark Rutte is dit noodzakelijk omdat het risico op nieuwe uitbraken met het coronavirus nog te groot is.

Volgens Beljaarts wordt er geen perspectief geboden voor ondernemers met disco’s en clubs die nu al maanden dicht zijn vanwege corona. „Men weet nog steeds niet waar men aan toe is. Er is geen lichtpuntje om naar toe te werken.” De KHN-directeur zegt dat de branche een eigen protocol heeft opgesteld om veilig uit te kunnen gaan en dat het gesprek moet worden aangegaan om op verantwoorde wijze weer de deuren te kunnen openen. Deze stap kan volgens Beljaarts ook helpen om illegale feesten tegen te gaan.

Beljaarts vindt ook dat het kabinet ondernemers met disco’s en clubs de mogelijkheid van een uitkoopregeling moet bieden. Dat zou volgens hem die ondernemers meer keuzevrijheid geven om beslissingen over de toekomst te kunnen nemen.

Volgens de ‘routekaart’ die het kabinet eerder dit jaar presenteerde voor de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, zouden de discotheken en clubs op 1 september wellicht weer open kunnen. Toen al werd gewaarschuwd dat dit afhankelijk zou zijn van de situatie op dit moment.