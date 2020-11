KHN gaat in gesprek met Rutte over extra steun horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat woensdagmiddag om 16.00 uur in gesprek met premier Mark Rutte. Voorzitter Robèr Willemsen en directeur Dirk Beljaarts zullen in dat gesprek onder meer aandacht vragen voor de noodzaak voor extra financiële steun, meer perspectief voor de hele horecasector en over een slim plan hoe de horeca gefaseerd op een veilige manier open kan, met zo min mogelijk restricties.

KHN noemt een afbouw van financiële steunmaatregelen voor de horeca na het aanscherpen van de coronamaatregelen „absoluut onverantwoord”. „De horecabranche verkeert in zwaar weer. Het water staat horecaondernemers aan de lippen: de vaste lasten lopen door, terwijl er geen tot nauwelijks inkomsten zijn en er is (nog steeds) geen perspectief”, schrijft KHN in een verklaring. „De onzekerheid en pijn lijken vooralsnog niet over te komen bij het kabinet. Dat willen we graag overbrengen.”

Er moet volgens de branchevereniging op korte termijn meer perspectief worden geboden, zodat horecaondernemers weten waar ze aan toe zijn.