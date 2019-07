KFC tekent voor beter kippenwelzijn

KFC belooft in landen als Nederland, België en Duitsland uiterlijk in 2026 te voldoen aan de strengere criteria voor kippenwelzijn, vastgelegd in het zogeheten European Chicken Commitment. De verkoper van kipkluifjes, burgers en andere kipsnacks is naar eigen zeggen de eerste fastfoodketen die de afspraken heeft ondertekend.

Het gaat om criteria als het gebruiken van bepaalde kippenrassen en standaarden voor de stallen waar de dieren worden gehouden. Deze zijn vastgesteld door internationale dierenbelangengroepen als middel om de levensomstandigheden van kippen te verbeteren. KFC heeft al sinds 2003 een eigen wereldwijd programma voor voedselveiligheid, kwaliteit en dierenwelzijn.

Dierenrechtenorganisatie Een Dier Een Vriend (EDEV) reageert verheugd. „Deze stap, afkomstig van ’s werelds meest bekende kippenvleesrestaurant, zal het leven van miljoenen kippen elk jaar ten goede komen.” Onder meer Wagamama, Pret A Manger, Nestlé, Waitrose en Marks & Spencer waren KFC al voor. De Amerikaanse kipketen roept andere partijen in de branche op eveneens een handtekening te zetten. Een grote speler als McDonald’s doet tot onvrede van EDEV nog altijd niet mee.