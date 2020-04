KFC breidt zijn bezorgdienst versneld uit vanwege coronavirus

Fastfoodketen KFC gaat samenwerken met bezorgplatform Uber Eats en breidt daarmee zijn bezorgdienst flink uit. Volgen het bedrijf had de stap normaal wat langer op zich laten wachten, maar is vanwege de coronapandemie besloten om de samenwerking met Uber Eats versneld in gang te zetten.

„Door de ontwikkelingen rond het coronavirus zitten veel mensen thuis en zien wij de vraag naar goede bezorging toenemen”, zegt Benjamin Lauritz, die bij KFC aan het hoofd staat van de restaurants in Noord-Europa.

KFC werkte al samen met de in Nederland populaire maaltijdbestelsite Thuisbezorgd.nl. Het bezorgen van kip, friet en andere snacks van KFC via Uber Eats is vanaf nu mogelijk in twaalf steden, waaronder Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

KFC heeft in Nederland meer dan zeventig restaurants.