Keukenverbouwing bij buren hindert bij thuis telefoneren

„Ogenblik. Mijn buren zijn hun keuken aan het verbouwen. Als ik een telefoontje krijg, zoek ik zo snel mogelijk een rustige plek in huis op. Mijn werk als secretaresse bij de Tweede Kamerfractie van de SGP is hetzelfde, maar tegelijk zó anders. Ik heb anderhalf uur minder reistijd, maar maak meer uren. Tijdens de Kamerrecessen werkte ik al veel thuis. Maar het feit dat het nu moet vanwege een ernstig virus, zet het in een heel ander licht. Corona beheerst de e-mail en telefoon; mensen vertellen ons de meest schrijnende situaties. Dat raakt me én motiveert me om er iets mee te doen.”

Naam: Janie de Jong

Leeftijd: 54

Woonplaats: Gouda

Beroep: secretaresse

Uur per week: 36

Geklep en gesnater

„Wat mis ik ‘Den Haag’! Zoals om negen uur ‘s morgens op de achtergrond het ‘geklep en gesnater’ van collega’s die de kranten bespreken. We houden de structuur er wel in. De fractievergaderingen doen we digitaal en dat loopt gesmeerd. Collega Cornel stak zich de eerste keer zelfs in pak. Stipt om kwart voor tien hebben we het actualiteitenoverleg. Dat sluiten we af met een meditatief moment.

Ik werk met mijn laptop en iPad afwisselend in de huiskamer of mijn kamer met bureau boven. In mijn woonkamer heb ik geen speciale faciliteiten, al gaat dat tot nu toe prima. De tafel gebruik ik om zowel aan te eten als om aan te werken. Tussendoor loop ik regelmatig: naar de wasmachine, even naar buiten. Desnoods gebruik ik een speciaal zitkussen tegen rugklachten. Ik ben nogal impulsief ofwel chaotisch. Dat wreekt zich nu. Pas kwam ik er om halfvier ’s middags achter dat ik nog moest lunchen. En voor je beurt spreken is er bij een digitale vergadering ook niet bij, haha.”

