„Kerstpakketjes vaker te laat bezorgd”

Bestellingen in webwinkels in aanloop naar kerst zijn vorige maand vaker te laat bezorgd dan een jaar eerder. Door de toenemende drukte was het voor webshops en bezorgdiensten lastig om alles op tijd te verwerken, zo meldt onderzoeksbureau Q&A op basis van onderzoek onder 5200 consumenten.

Bijna 6 procent van de kerstpakketjes kwam te laat aan. Dat was een jaar eerder nog 5 procent. Ook in aanloop naar sinterklaas kwamen veel pakjes te laat aan, maar die 5 procent was gelijk aan bij het vorige bezoek van de sint.

De toename van de te laat bezorgde pakketjes komt niet enkel door de toegenomen bestellingen, want ook de capaciteit van de winkels en bezorgdiensten groeide. Volgens de onderzoekers speelde het moment waarop kerst afgelopen jaar viel een rol. In 2017 viel eerste kerstdag op maandag. Daarmee verloren de webshops de bezorgdag op zondag.