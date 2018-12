Kerst en Sinterklaas even druk voor PostNL

De kerstperiode en de week voor Sinterklaas zijn voor PostNL even druk geweest. In de laatste twee maanden van het jaar bezorgt het bedrijf naar verwachting zo’n 50 miljoen pakketten. In de weken tussen Sinterklaas en Kerstmis waren dat er 17,5 miljoen. Daarnaast heeft het postbedrijf nog miljoenen kerstkaarten bezorgd.

In de periode van Black Friday tot aan Sinterklaas verwerkte PostNL ongeveer 12 miljoen pakketten in zijn sorteercentra. Dat was een record. Vorig jaar lag dat aantal nog op 10 miljoen.

Directeur mail van PostNL, Resi Becker, dankt alle medewerkers voor de inzet in de feestdagenperiode. „De post- en pakkettensorteercentra draaiden de afgelopen periode non-stop op volle kracht en op de werkvloer heerste grote saamhorigheid.”