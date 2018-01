Kering neemt grotendeels afscheid van Puma

Het Franse luxebedrijf Kering neemt grotendeels afscheid van het Duitse sportmerk Puma. Kering gaat 70 procent van de aandelen Puma verdelen onder de eigen aandeelhouders om zich zo beter te kunnen focussen op zijn luxemerken als Gucci, Saint Laurent en Bottega Veneta.

Kering behoudt een belang van 16 procent in Puma. Kering-grootaandeelhouder Artemis zal circa 29 procent van Puma in handen krijgen en een strategische aandeelhouder van het sportmerk uit Herzogenaurach worden. De aandeelhouders van Kering mogen in april stemmen over het voorstel.

Volgens topman François Henri-Pinault van Kering kan het bedrijf zich na de afsplitsing van Puma volledig wijden aan de ontwikkeling van zijn luxemerken. Er werd al langer gespeculeerd dat Kering de controle over Puma zou willen opgeven. In 2007 werd Puma overgenomen door de Fransen, maar de integratie van het sportmerk met de andere activiteiten verliep moeizaam.

Puma heeft een jaaromzet van circa 3,6 miljard euro en telt wereldwijd meer dan 13.000 werknemers. Het bedrijf liet weten de stap van Kering toe te juichen. Volgens Puma wordt de onderneming aantrekkelijker voor investeerders.