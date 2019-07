Kering groeit, Gucci iets minder hard

Het Franse luxeconcern Kering heeft in de eerste jaarhelft de omzet opnieuw opgevoerd. Met name in Azië en Europa deed het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent goede zaken. De groei van Gucci, goed voor zo’n 60 procent van de omzet van Kering, viel lager uit dan waar analisten op hadden gerekend.

De omzet van heel Kering bedroeg in de eerste zes maanden 7,6 miljard euro. Dat betekende een vergelijkbare groei van ruim 15 procent. Bij Gucci groeide de omzet in het tweede kwartaal met 12,7 procent. Dat viel tegen omdat het modehuis een kwartaal eerder nog een groei van 20 procent had behaald en in heel 2018 zelfs met 40 procent groeide.

De winstmarge van Gucci steeg wel, tot 41 procent in het eerste halfjaar. Saint Laurent is met een winstmarge van ongeveer 26 procent een stuk lager. De winst van heel Kering kwam in de eerste zes maanden uit op 1,6 miljard euro. In de eerste helft van vorig jaar was dat nog 1,2 miljard.