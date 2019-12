Keolis bestelt 259 e-bussen in China

Vervoerder Keolis Nederland heeft 259 elektrische bussen bij de Chinese autofabrikant BYD besteld. Naar verwachting kunnen de bussen vanaf december 2020 de weg op. Als het zover is, beschikt Keolis naar eigen zeggen over de grootste vloot van elektrische bussen in Europa.

Het merendeel van de order, zo’n 206 stuks, bestaat uit middelgrote bussen van 12 meter lang. De bussen komen te rijden op routes in de regio IJssel-Vechtstreek. Die concessie is onlangs voor de komende tien jaar toegekend aan de vervoerder. De bussen gaan ook dienst doen in steden, waaronder Zwolle, Apeldoorn en Lelystad.

BYD heeft tot nu toe meer dan 1200 elektrische bussen afgeleverd naar Europa.