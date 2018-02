„Kennis Nederlands verplicht op bouwplaats”

Bouwvakkers moeten verplicht voldoende basiskennis van het Nederlands hebben voordat ze aan het werk mogen op een bouwplaats. Daarmee kunnen dodelijke ongelukken worden voorkomen, stelt belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw in een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Bouwvakkers die niet dezelfde taal spreken vormen volgens de belangenbehartiger een gevaar voor zichzelf en anderen. Door een tekort aan vakmensen wordt momenteel evenwel vaak een beroep gedaan op buitenlandse werklui. Daar is op zich niets op tegen, benadrukt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw. „Maar het taalprobleem speelt al jaren. En het is ook al jaren bekend dat daar onaanvaardbare risico’s aan kleven.”

Verhoef verwijst onder meer naar onderzoek waarvan de Inspectie SZW al twee jaar geleden de resultaten presenteerde. Daaruit bleek dat het aantal dodelijke ongevallen op de bouwplaats in een jaar tijd flink was toegenomen, en dat die toename voor een deel te wijten is aan miscommunicatie.