Kellogg verkoopt koekjes aan Ferrero

Levensmiddelenmaker Kellogg verkoopt zijn koekjes- en fruitsnacks aan het Italiaanse Ferrero. Dat krijgt daardoor merken als Keebler en Famous Amos in handen. Ferrero betaalt 1,3 miljard dollar voor de merken.

Ontbijtgranenmaker Kellogg denkt met het afstoten van de koekjes en snacks minder complexiteit in zijn aanbod te hebben, gerichter te kunnen investeren en beter te kunnen groeien. Onder topman Steve Cahillane probeert Kellogg zijn omzet te laten groeien, in plaats van in de kosten te snijden. De nu afgestoten merken hadden last van dalende omzet.

Ferrero, het bedrijf achter Nutella, is juist op het overnamepad. Vorig jaar kocht Ferrero de Amerikaanse snoeptak van Nestlé.