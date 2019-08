Kellogg krikt verkopen in Afrika stevig op

De Amerikaanse producent van onder meer ontbijtgranen Kellogg heeft het tweede kwartaal afgesloten met een hogere omzet. Het bedrijf dankt dat grotendeels aan groei in Afrika, waar Kellogg vorig jaar een meerderheidsbelang nam in de Nigeriaanse distributeur Multipro. Ook droegen de hogere vraag naar snacks en de prijsstijgingen van meerdere producten een steentje bij.

Kellogg zette in april, mei en juni een totale omzet van 3,5 miljard dollar in de boeken. Dat is 3 procent hoger dan in de vergelijkbare periode in 2018. De sterkste groei werd gemeten in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. De opbrengsten kregen ook in de thuismarkt een oppepper, mede omdat de vraag naar snacks als Pringles-chips en „Pop-Tarts” toenam.

Onder de streep resteerde wel een kleinere winst. Het resultaat daalde tot 286 miljoen dollar van 596 miljoen dollar een jaar eerder. Kellogg wijt de daling onder meer aan hogere prijzen van ingrediënten.