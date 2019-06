Kellermann levert Scheringa weinig nieuws op

Dirk Scheringa heeft in zijn verhoor van oud-bestuurslid Joanne Kellermann van De Nederlandsche Bank (DNB) weinig nieuws boven tafel gehaald. Ze meldde niet veel over de gang van zaken rond de communicatie over de crisis bij DSB Bank in oktober 2009. Scheringa wil aantonen dat DNB te weinig heeft gedaan om een bankrun te voorkomen. Volgens de ondernemer hebben DNB en het ministerie van Financiën DSB Bank bewust tegengewerkt. Hij wil genoeg bewijs vergaren om een schadevergoeding te kunnen eisen.

Kellermann was na vijf personen afgelopen september, de zesde die door Scheringa en zijn advocaat Geert-Jan Knoops werd verhoord. Zij was destijds verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars, maar ging ook over communicatie. Haar geheugen liet haar echter regelmatig in de steek.

Scheringa probeert onder meer aan te tonen dat DNB te laks met informatie over de voor DSB Bank aangevraagde noodregeling omsprong. Kellermann liet echter weten dat zij de afdeling communicatie niet direct aanstuurde. Dat deed een divisiedirecteur. Bovendien werd in crisissituaties in projectteams gewerkt, die die lijn van aansturing doorbroken.

Ook de timing van bepaalde besluiten kwam weer op tafel, net als in september toen Scheringa ook vijf getuigen hoorde. "We hebben vrijwel het hele weekend vergaderd en dingen volgden elkaar in hoog tempo op. Ik weet niet meer precies wat wanneer is besproken en wanneer welk besluit is genomen."