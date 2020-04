Keijzer: zowel winkelier als verhuurder moet coulant zijn

Winkeliers en hun huurbazen moeten vooral zelf tot oplossingen komen over mogelijk huuruitstel of -verlaging wegens de coronacrisis. Ze zijn tenslotte op elkaar aangewezen, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken, die pleit voor coulance van beide kanten.

„Dames en heren, gedraag je, handel integer en wees coulant”, zegt de bewindsvrouw over de conflicten tussen sommige verhuurders en retailondernemers. Het Financieele Dagblad schreef vrijdag dat het ministerie van Economische Zaken druk op verhuurders en huurders van winkelpanden opvoert om tot afspraken te komen.

Door de hygiënemaatregelen van het kabinet mijden veel mensen fysieke winkels. Bovendien moeten winkeliers er zelf voor zorgen dat er niet te veel klanten tegelijk binnen zijn. Daardoor krijgt de detailhandel zware klappen te verwerken. Winkeliers hopen dat vastgoedbeleggers en andere verhuurders huurverlaging of huuruitstel geven. De situatie zorgt in sommige gevallen voor spanning, omdat winkeliers te hoge eisen stellen of vastgoedbazen weigeren zich coulant op te stellen.

Beide partijen moeten concessies doen, stelt Keijzer. „Als iedereen alleen maar denkt aan zijn eigen portemonnee gaan we dit niet redden. Als we allemaal ‘contract is contract’ doen, duwen we elkaar onnodig over het randje.” De bal ligt echt bij de bedrijven zelf, maar de bewindsvrouw sluit niet uit dat de overheid op een bepaald moment ingrijpt.

Maar „zover ben ik nog lang niet”, zegt Keijzer. „Ik ga er voorlopig van uit dat iedereen zich netjes gaat gedragen. Dat is echt de manier om uit deze crisis te komen en straks nog winkelstraten te hebben, nog horecapanden over te hebben.” Een generieke oplossing is bovendien lastig, omdat de verhoudingen per geval verschillen.

Vorige week spraken minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer met winkeliers en verhuurders. De bewindspersonen steunen de gezamenlijke oproep van de brancheorganisaties om „de rust te bewaren en het gezond verstand te blijven gebruiken”. Retailondernemers en huurbazen moeten met elkaar om de tafel en samen zoeken naar oplossingen waarbij de pijn wordt verdeeld. Ze moeten elkaar „niet bestoken met eenzijdige en dreigende juridische brieven”.