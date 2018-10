Keesing stapt in Amerikaanse appmaker

Uitgever van puzzelboekjes Keesing Media neemt een belang in de Amerikaanse appmaker Elevate Labs. Dat is het bedrijf achter de meer dan 20 miljoen keer gedownloade ‘braintrainingapp’ Elevate.

Keesing is de voormalige puzzeldochter van Telegraaf Media Groep (TMG). Het bedrijf wil zich omvormen tot een breed en internationaal opererend bedrijf op het vlak van ontspanning en training van de hersenen, ook wel braintainment en brainhealth genoemd. De deelneming in Elevate Labs uit San Francisco is al weer de vierde deal binnen een jaar die Keesing met zijn huidige aandeelhouders doet.

Hoe groot het belang precies is en hoeveel geld ermee is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. Beide bedrijven willen intensief met elkaar gaan samenwerken, waarbij Elevate Labs ook specifieke apps voor Keesing zal ontwikkelen. Eerder deed Keesing al drie overnames op de Europese puzzelmarkt. Het bedrijf is goed voor een jaaromzet van 150 miljoen euro en heeft 340 medewerkers in elf landen.