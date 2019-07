„Kaspositie varkensboer beter”

Varkensboeren staan er in het eerste halfjaar financieel beter voor dan vorig jaar het geval was. Dat stelden analisten van ABN AMRO zondag in hun liquiditeitsbarometer.

Zowel de prijs van biggen als die van varkensvlees steeg explosief in de eerste twee kwartalen van 2019. Daardoor verbeterde de rekening-courantpositie van varkensbedrijven met ruim 27 duizend euro. Eind juni kwam die uit op ruim 14 duizend euro. Ook lagere prijzen voor voer, vijf procent lager dan in 2018, droegen bij aan de kaspositie van de agrariërs, aldus de bank.

Vooral zeugenbedrijven profiteerden van de gunstige markt. Hoewel zij ruim 40 duizend euro hoger uitkwamen dan vorig jaar, stonden zij eind juni nog wel met 43 duizend euro in de min. Door de hogere biggenprijzen trokken zij hun eindresultaat bij. De prijsstijging is ongeveer twee keer zo sterk als gebruikelijk in het voorjaar, schrijven de onderzoekers.

Het tweede halfjaar zal die toename echter stagneren, verwachten zij. De daling van de voerprijs zal niet verder doorzetten en biggen zullen minder opbrengen.

Afrikaanse varkenspest

Ook het komend halfjaar blijven de vooruitzichten in de markt positief, aldus de bank. De analisten verwachten een verdere prijsstijging voor vleesvarkens. Europese varkensbedrijven maken namelijk een goede kans om meer vlees te exporteren naar het buitenland.

In China neemt het aantal varkens af door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, melden de analisten. De Chinese overheid heeft de dierziekte nog lang niet onder controle, ondanks officiële verklaringen die anders melden, aldus ABN AMRO. Daarbij komt dat de Verenigde Staten door de handelsperikelen met China niet hoeven te rekenen op klandizie uit Azië. Aan de barometer werkte Wageningen University & Research mee.