Kaskrakers als Joker vullen bioscopen Kinepolis

De bioscopen van het Belgische bedrijf Kinepolis ontvingen in 2019 veel meer bezoekers dan een jaar eerder, mede dankzij internationale kaskrakers als The Lion King en Joker. Ook vanwege een overname in de Verenigde Staten wist het bedrijf een hogere omzet te behalen.

De bioscopen van Kinepolis ontvingen ruim 40 miljoen bezoekers, tegen een kleine 36 miljoen een jaar eerder. Een deel van die groei komt door de overname van de Amerikaanse concurrent MJR Digital Cinemas in het vierde kwartaal, goed voor grofweg 1,5 miljoen bezoekers. Het Belgische bedrijf heeft achttien bioscopen in Nederland. Die ontvingen 4,5 miljoen bezoekers, een tiende meer dan een jaar eerder.

De omzet van Kinepolis steeg met bijna 16 procent naar 551 miljoen euro. Daar hield het Belgische bedrijf een winst van ruim 54 miljoen euro aan over.