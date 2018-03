Kartongigant Smurfit Kappa wijst overname af

De Ierse kartonfabrikant Smurfit Kappa heeft een ongevraagd overnamebod van branchegenoot International Paper afgewezen. Het bod zou niet passen bij de groeiplannen van de grootste maker van verpakkingen in Europa.

De hoogte van het bod is niet bekendgemaakt, maar Smurfit vindt het bod te laag in vergelijking met andere overnames in de sector. De waarde van het bedrijf is zo’n 11 miljard euro.

Het in Dublin gevestigde bedrijf wil zich liever toeleggen op groei op eigen kracht en is van plan daar 2 miljard euro voor te investeren. Verder wil het concern meer dividend uitkeren.

Verpakkingsfabrikanten profiteren van de aantrekkende economie en in het bijzonder van de opkomst van online winkelen. Eerder dit jaar kocht WestRock, een van de grootste Amerikaanse spelers in de markt, KapStone Paper & Packaging voor ongeveer 3,4 miljard dollar. Dat was de grootste deal in de sector in ruim twee jaar.

Het aandeel Smurfit Kappa steeg bijna 20 procent op de beurs in Londen.