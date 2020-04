Kartelzaak FTC over samenwerkingsdeal Altria en Juul

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen tabaksfabrikant Altria en de maker van e-sigaretten Juul. Volgens de FTC overtreden de twee bedrijven met hun samenwerkingsdeal de mededingingsregels door concurrenten te benadelen.

Altria, bekend van Marlboro, nam eind 2018 voor 12,8 miljard dollar een belang van 35 procent in vapebedrijf Juul. De FTC stelt nu dat de bedrijven daardoor van felle rivalen op de markt voor e-sigaretten veranderden in „collaborateurs” die met onderlinge afspraken de concurrentie wilden elimineren. Altria stopte kort voor de investering in Juul met zijn eigen e-sigaretten.

De toezichthouder wil de deal nu ongedaan maken, al is niet helemaal duidelijk hoe dat dan zou moeten gebeuren. De rechtszaak zou begin volgend jaar moeten beginnen. Altria heeft al gezegd zich te zullen verdedigen tegen de klacht.

Overigens is de investering in Juul niet bepaald een doorslaand succes want Altria heeft al miljarden moeten afschrijven op de deelneming, het meest recent nog in januari van dit jaar. Inmiddels wordt de waarde van het belang geschat op 4,2 miljard dollar. Makers van e-sigaretten, waaronder Juul, kampen met moeilijke tijden. Een reeks overlijdensgevallen door longaandoeningen wordt in verband gebracht met vapen, waardoor de vooruitzichten voor makers van die producten behoorlijk verslechterden.