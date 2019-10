Kartelclaim tegen DAF valt veel hoger uit

De schadeclaim die transportbedrijven tegen vrachtwagenbouwer DAF hebben ingediend, valt veel hoger uit dan verwacht. Het gaat volgens branchevereniging TLN om een bedrag van ongeveer 4 miljard euro. Eerder was dat nog de helft. De reden daarvoor is dat ook veel Franse transporteurs in Nederland een claim hebben ingediend.

De claim is gebaseerd op verboden prijsafspraken die zes vrachtwagenfabrikanten tussen 1997 en 2011 hadden. De Europese Commissie legde DAF, Volvo/Renault, MAN, Daimler en Iveco gezamenlijk een boete van ruim 2,9 miljard euro op.

Transportbedrijven die in die tijd vrachtwagens kochten willen het te veel betaalde bedrag terug. Volgens TLN-advocaat Jeroen van Velzen gaat het gemiddeld om zo’n 8000 euro per truck. Daarbovenop komt nog rente.

Die rente is een van de redenen waarom het voor Franse transporteurs interessant is om in Nederland naar de rechter te stappen. Ook maakt het Nederlandse recht het mogelijk om met veel gedupeerden gezamenlijk een claim in te dienen, wat voordeliger en eenvoudiger is.

De claim komt bij DAF terecht omdat alle leden van het kartel voor de volledige schade aansprakelijk zijn. „Maar dat zal DAF verhalen bij de andere leden van het kartel”, verwacht Van Velzen. DAF onthoudt zich van commentaar.