Kartel in truckwereld heeft grote gevolgen

Een aantal vrachtwagenfabrikanten heeft tussen 1997 en 2011 illegale prijsafspraken gemaakt. De schade voor transportbedrijven is nog groter dan gedacht, bleek vorige week.

Wat is er precies aan de hand?

In 2011 kwam de Europese Commissie zeven Europese vrachtwagenfabrikanten op het spoor die illegale prijsafspraken maakten. Daimler (Mercedes), Volvo, DAF, Scania, MAN, Renault en Iveco zouden sinds 1997 al een zogeheten kartel hebben gevormd. In 2014 klaagde de commissie de fabrikanten officieel aan. Twee jaar later volgde een boete van in totaal 2,93 miljard euro voor vijf van de zeven merken. De betreffende fabrikanten stemden hiermee in.

Waarom zijn ze niet alle zeven beboet?

Vrachtwagenfabrikant MAN, die een boete van 1,2 miljard euro boven het hoofd hing, kreeg een strafvermindering van 100 procent. De reden is dat het bedrijf het kartel bij de Europese Commissie heeft aangekaard. De zevende is Scania, die niet schikken wilde. Eind september 2017 legde de commissie alsnog een boete op van 880 miljoen euro. Daarmee komt het totaal aan boetes op ruim 3,8 miljard euro. Scania heeft opnieuw beroep aangetekend. Saillant detail: MAN en Scania zijn beide onderdeel van het Volkswagenconcern.

Wat voor prijsafspraken werden er gemaakt?

Allereerst over de brutoprijzen van nieuwe vrachtwagens. Die hielden de fabrikanten op een kunstmatig wijze hoog. Ook zijn er afspraken gemaakt over het moment waarop nieuwe technieken zouden worden ingevoerd voor de steeds strenger wordende eisen rond de uitstoot van schadelijke stoffen. En hoe de kosten daarvan doorberekend zouden worden aan de klant.

Techniek en uitstoot van schadelijke stoffen: dat doet denken aan sjoemelsoftware.

Een begrijpelijke gedachte, maar volgens onderzoek hebben de fabrikanten zich daar niet schuldig aan gemaakt. Ze maakten alleen afspraken over de timing, wannéér schonere motoren op de markt zouden komen. Terwijl het milieu juist gebaat is bij een zo snel mogelijke inzet van schonere krachtbronnen.

Er zijn boetes uitgedeeld. Is de kous daarmee af?

Zeker niet. Veel transportbedrijven voelen zich –terecht natuurlijk– benadeeld. Naar schatting zo’n 20.000 Nederlandse bedrijven hebben in de kartelperiode in totaal 240.000 vrachtwagens besteld en geleverd gekregen. Een deel heeft zich georganiseerd in MKB-Claim, een organisatie die voor gedupeerde bedrijven massaclaims neerlegt bij fabrikanten. MKB-Claim gaf eind vorige week aan dat de schade voor bedrijven dubbel zo hoog is als gedacht.

Om welke bedragen gaat het?

In eerste instantie lagen de schattingen tussen de 5000 en 19.000 euro per truck, afhankelijk van de tijd waarin de wagen was besteld en rekening houdend met rentederving en andere soorten schadeposten. MKB-Claim heeft echter onderzoek laten doen dat werd geleid door dr. Svetlana Borovkova, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daaruit blijkt nu dat een schadepost van 30.000 euro of meer per truck geen uitzondering is.

En dus?

Voor Simon Zuurbier van MKB-Claim is het helder: „Voor een gemiddeld transportbedrijf loopt de schade al snel in de tonnen. Dat geld moet terug.” Dus komen er ongetwijfeld claims. De fabrikanten doen er wellicht goed aan om een deel van de winst alvast opzij te zetten, want het zal (opnieuw) om miljoenen euro’s gaan.