Karien van Gennip nieuwe topvrouw bij VGZ

Karien van Gennip wordt de nieuwe bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. Van Gennip treedt per 1 november aan en neemt daarmee de plek in van Tom Kliphuis, die in april vertrok om topman bij verzekeraar Vivat te worden.

Na korte tijd directeur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te zijn geweest, was Van Gennip staatssecretaris van Buitenlandse Handel tussen 2003 en 2007. Daarnaast was ze Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken namens het CDA. Vanaf 2008 stond ze aan het roer van ING Frankrijk.

„Ik hoop met mijn ervaring bij te kunnen dragen aan zinnige zorg, het versnellen van de digitale transformatie en de verbinding met zorgaanbieders en verzekerden”, aldus Van Gennip. De langetermijnstrategie van VGZ staat als eerste grote onderwerp op de agenda.

Na haar aanstelling bestaat de raad van bestuur van Coöperatie VGZ uit Van Gennip, Ab Klink en Kees Hamster.