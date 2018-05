Kappersgigant breidt verder uit in Nederland

De Franse kappersgigant Provalliance verstevigt zijn grip op de Nederlandse kappersmarkt. Door een fusie met het Nederlandse Wave International krijgt het de leiding over in totaal 375 kapperszaken.

In januari kocht het Franse bedrijf al 35 kapsalons van het failliete Yes! in Nederland. Vorig jaar werden ook de ruim tweehonderd kapperszaken van het Nederlandse BrainWash al ingelijfd. Aan het groeiende imperium worden door de fusie de ketens Cosmo Hairstyling en Team Kappers toegevoegd.

Provalliance is het grootste kappersbedrijf van Europa en de op één na grootste kappersketen wereldwijd. Door de fusie is Nederland na de Franse de belangrijkste markt voor Provalliance. Het bedrijf heeft ruim 3000 kapperszaken en 20.000 werknemers.

Financiële details over de fusie zijn niet bekendgemaakt.