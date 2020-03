Kapper knipt geen baarden en neusharen

Kapper Piet van der Vliet uit Bennekom heeft niet te klagen over belangstelling. Omdat veel mensen thuis werken en de muren op hen afkomen, gaan ze eerder dan gepland naar de kapper.

„Dan zijn ze er even tussenuit”, zegt de ondernemer donderdag. „Bovendien hebben ze nu overdag tijd. Je merkt dat ze op zoek zijn naar sociale contacten.” Zolang het nog van de overheid mag, blijft hij knippen. „Ik doe alleen geen baarden en neusharen en ik was vaker mijn handen.”

Waar tal van winkels en horecabedrijven hun deuren dicht houden en anderen hun klandizie fors zien dalen, zijn er genoeg ondernemingen die nu goed zaken doen. Volgens brancheorganisatie CBL moeten supermarkten twee keer zo vaak bevoorraad worden. Dat is niet alleen het gevolg van de hamsterwoede van veel Nederlanders.

„Een gekkenhuis was het vanmorgen”, vertelt een woordvoerder van Jumbo in Zetten. „We merken dat mensen bang zijn dat ook supermarkten straks moeten sluiten. Gelukkig is het niet zo’n paniek als vorige week zaterdag. Toen trokken klanten de spullen uit mijn handen. We merken dat restaurants, snackbars en café’s gesloten zijn. Dat eten kopen ze nu bij ons. Gelukkig zijn de scholen dicht, dus onze vulploegen –veelal scholieren– kunnen ook overdag aan de slag.” Helemaal gerust is de zegsman echter niet. Dat komt omdat het coronavirus ook toegeslagen heeft bij het distributiecentrum van Jumbo in Veghel. „We worden nu voorlopig bevoorraad vanuit Beilen.” In de winkels is de sfeer ook duidelijk anders, vertelt hij. „We merken dat het winkelend publiek gespannen is. Veel vraag is er ook naar versproducten. Nu blijkt weer eens hoe belangrijk boeren, telers en kwekers zijn voor ons land.”

Explosief

„Dit is de meest explosieve groei ooit”, constateert aardappelverkoper Dirk-Jan van Lonkhuyzen uit Randijk donderdag tevreden. Hij is een van de ondernemers die dankzij de coronacrisis zijn omzet ziet verveelvoudigen. Hoewel hij niet aan de supermarkten levert, komt hij toch handen te kort om de bestellingen via aardappelshop.nl in te pakken. De piepers-per-post knallen door het plafond nu mensen zelf minder boodschappen doen. Lonkhuyzen krijg nu acht keer meer orders dan normaal. „Vooral ouderen bestellen online. Aardappels zijn voor de meeste Nederlands toch het basisvoedsel en ze nemen veel ruimte in bij het boodschappen doen. Online bestellen is dus een uitkomst.” Ondanks de enorme vraag naar de internetaardappels is Van Lonkhuyzen niet van plan om zijn prijzen te verhogen.

Fruit is op dit moment een extra gewild artikel, vertelt teler Jan van Olst uit Andelst. Fruit zorgt voor meer weerstand tegen het coronavirus. „Vorige week was er 30 à 40 procent meer vraag vanuit de supermarkten. Daar tegenover staat dat de markthandel op z’n rug ligt. Maar dat er meer fruit wordt gegeten, is duidelijk.” Zijn broer Nico van Olst, fruitteler in Ressen, heeft een eigen landwinkel. Die ziet naast de omzetstijging van fruitproducten, vooral fors meer belangstelling voor oud-Hollandse kost: aardappels, uien en eieren. „Maar vraag me niet waarom.”

Accountants werken zich op dit moment ook een slag in de rondte, meldt beroepsorganisatie NBA. De financieel-controleurs worden overstelpt met vragen vanuit hun clientèle. „Die gaan over uitstel van de aangifte of over bijvoorbeeld hoe om te gaan met onzekerheden rondom de continuïteitsverklaring.”

Toetsenborden

Online-winkels draaien eveneens fors meer omzet. Door het vele thuiswerk vliegen toetsenborden, computermuizen, webcams en andere digitale benodigdheden als zoete broodjes over de toonbank. En in het verlengde daarvan doen postorder- en transportbedrijven goede zaken. Nog wel, vertelt een transportondernemer die niet met name genoemd wil worden. „Foodproducten zullen nodig blijven, maar wat als na Ikea ook Makro zijn vestigingen sluit?” Hij is er nog niet gerust op.

Druk is het eveneens bij de bouwmarkten en tuincentra die nog open zijn. De Huissense kweker Bejafleur maakt van de nood een deugd. Normaal levert hij aan groothandelsbedrijven en bloemisterijen in heel Europa. Maar daar is geen belangstelling meer voor het Hollandse product. De plantenkweker verkoopt zijn viooltjes nu aan huis en daar loopt het storm dankzij een melding op Facebook. Intratuin in het Gelderse Elst meldt eveneens positief nieuws: „Het is hier lekker druk”, vertelt een woordvoerder. „Ook de laatste dagen hebben we flinke omzetten gedraaid. Het is mooi weer en mensen hebben nu de tijd.”